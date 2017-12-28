Дмитрий Азаров: "Уровень ответственности властей Самары должен серьезно возрасти"

В четверг, 28 декабря, в администрации Самары прошла первая планерка с участием врио губернатора Дмитрия Азарова. Он представил чиновникам Елену Лапушкину в качестве главы города.

Напомним, Елена Лапушкина победила в конкурентной борьбе, получив поддержку сначала членов конкурсной комиссии, а затем и депутатского корпуса.

"Елена Владимировна является тем человеком, которого вам не надо отдельно представлять. С ней вы отработали не один год. Отработали, как с надежным коллегой, с которым решали вопросы разной сложности, - отметил Дмитрий Азаров. - Сегодня начинается новый этап. Вся ответственность за принятие управленческих решений в Самаре ложится на Елену Владимировну Лапушкину как главу города".

Глава региона подчеркнул, что все принимаемые решения должны быть хорошо проработаны, эффективны, а главное - всегда опираться на интересы городского сообщества, приниматься в интересах развития региона в целом и с учетом государственных интересов страны.

"А подготовка этих решений, конечно, зависит от вас, - отметил руководитель области. - Я хотел бы, чтобы каждый вас чувствовал эту ответственность. На мой взгляд, уровень ответственности в работе городской администрации должен сильно возрасти. Пока я этого не увидел".

Дмитрий Азаров высказал ряд критических замечаний по состоянию городской территории, сроков реагирования чиновников на поручения и отработки тех обращений, с которыми выходят жители города.

"Эти вопросы Елена Лапушкина возьмет на особый контроль, - заявил глава региона. - Рассчитываю, что возрастут и эффективность, и работоспособность. Необходимо мобилизоваться, сплотиться вокруг главы города и отработать ближайший период так, что жители города смогли оценить: да, в городе произошли изменения в положительную сторону - заметные изменения, зримые и значимые для горожан. Это крайне важно".

Врио губернатора отметил, что эффективность работы чиновников будет оцениваться предметно, не исключена и ротация кадров: "Если не сможете поменяться вы - значит, глава города будет принимать кадровые решения по замене. Если у кого-то из вас отсутствует желание работать оперативно, эффективно, работать буквально по 16-18 часов в сутки - не ради собственно работы, а ради результата, на который рассчитывают люди, - то можете об этом заявить уже сегодня. Я жду от вас заметных изменений буквально во всех сферах".

Говоря о ситуации на улицах города, Дмитрий Азаров отметил, что такой мобилизации в работе районных администраций, городских служб он пока не видит.

Глава региона обеспокоен и коррупционными скандалами, которые происходят в городском департаменте образования: "В кратчайшие сроки надо разобраться, в чем тут дело. Складывается ощущение, что это уже носит системный характер".

Отдельной темы разговора, по мнению главы региона, заслуживает работа департамента строительства. Этот департамент - базовый для развития города, для формирования инвестиционных планов. "По многим аспектам (например, техническим присоединением к сетям) в Самаре ситуация просто близкая к катастрофической, - заявил Дмитрий Азаров. - Коллеги, услышьте, на каком месте мы находимся по введению моделей упрощения ведения бизнеса: 81 место из 85 регионов! У нас - единственный регион в Российской Федерации, где сроки на выдачу разрешительной документации в последний период возросли, а везде сокращаются, и сокращаются в разы".

Глава региона поставил задачу - выстроить в городе цельное, эффективное, системное проектное управление, рассматривать взаимодействие с региональной властью как работу единой команды: "Именно на командный подход как в работе правительства региона, так и в работе муниципалитетов я буду ориентировать всех министров, всех глав муниципальных образований. У нас единая задача по развитию региона, по повышению благополучия людей".

Дмитрий Азаров подверг острой критике ряд решений, которые принимались в городе в последнее время. По его мнению, механизмы распределения полномочий давали возможности для применения коррупционных схем: "Это мы прекратим совершенно точно. Предпримем все усилия, в том числе и по повышению прозрачности процедур. Мы здесь серьезно отстали, а должны быть в лидерах. Самара получила беспрецедентные средства из федерального и регионального бюджетов. Сказать, что это заметно на улицах города, я, к сожалению, не могу. И те комиссии, которые сейчас приезжают в город, деликатно (а иногда не очень) говорят о том, что, конечно, рассчитывали застать город в этот период в другом состоянии".

Глава региона поручил по каждому району в кратчайшие сроки составить карту проблемных точек, чтобы уже в январе стало ясно, что еще нужно каждому конкретному району при подготовке к проведению ЧМ. "Нам нужно привести город в порядок, а то у нас, говоря русским языком, еще конь не валялся", - подытожил Дмитрий Азаров.

В ближайшее время Елена Лапушкина проведет встречи по каждому из основных направлений работы городской администрации. Она обозначила основной принцип, которым будет руководствоваться в своей деятельности: "На этапе обсуждения принимаются все мнения, но когда решение принято - оно исполняется!"