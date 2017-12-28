В новогодние праздники пациентов с травмами глаз будут принимать круглосуточно

Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число людей, обращающихся за неотложной офтальмологической помощью в приемное отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского.

Виной тому - неосторожность при обращении с традиционными новогодними атрибутами: праздничными фейерверками, хлопушками, петардами и т.п.

При травме глаз немедленно обратитесь за специализированной помощью. Кабинет неотложной офтальмологической помощи СОКОБ им. Ерошевского (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158) работает ежедневно в круглосуточном режиме. Очень важно установить диагноз и начать адекватное лечение сразу, в первые же минуты и часы после несчастного случая.

Телефон приемного отделения (кабинет неотложной офтальмологической помощи) ГБУЗ "СОКОБ им. Ерошевского" +7 (846) 323-00-40 - круглосуточно.