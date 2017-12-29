16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директора стройкомпании обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей У мужчины, ударившего ножом в сердце бойца Росгвардии, выявили манию преследования Следствие не стало возбуждать дело на воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор Самарец погиб от ножевого ранения, пытаясь защитить родственницу от пьяного сожителя Задержанного в Тольятти члена "ИГИЛ" в Таджикистане приговорили к 20 годам тюрьмы

Преступления Происшествия

Директора стройкомпании обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 498
Версия для печати

В суд направлено уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным источника, речь идет о директоре ООО "Строй Капитал" Денисе Зубкове. Ему вменяют хищение 112 млн руб., выделенных на берегоукрепление Волги около Рождествено.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый при строительстве сооружения использовал менее качественный материал, что повлекло невозможность использования возведенного им объекта в соответствии с требованиями проектной документации и функциональным назначением", — сообщает полиция.

Напомним, работы по берегоукреплению стоимостью более 0,5 млрд руб. с 2015 по 2017 г. вело ООО "С.И.Т.И." Сергея Рейнюка, ООО "Строй Капитал" выступало субподрядчиком.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, руководители подрядной и субподрядной организаций сговорились использовать камень, не соответствующий проектным документам. Сумма ущерба, нанесенного бюджету области, изначально оценивалась в 36 млн рублей.

В "С.И.Т.И." при этом заявляли, что проектная документация не содержала требований, чтобы закладываемая в основание горная масса имела те же характеристики по прочности и морозостойкости, что и бутовый камень. 

По данным источника в правоохранительных органах, Рейнюк не фигурирует в уголовном деле даже как свидетель.

Часть 4 статьи 159 УК РФ, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31