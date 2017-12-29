Директора стройкомпании обвинили в мошенничестве на 112 млн рублей

В суд направлено уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным источника, речь идет о директоре ООО "Строй Капитал" Денисе Зубкове. Ему вменяют хищение 112 млн руб., выделенных на берегоукрепление Волги около Рождествено.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый при строительстве сооружения использовал менее качественный материал, что повлекло невозможность использования возведенного им объекта в соответствии с требованиями проектной документации и функциональным назначением", — сообщает полиция.

Напомним, работы по берегоукреплению стоимостью более 0,5 млрд руб. с 2015 по 2017 г. вело ООО "С.И.Т.И." Сергея Рейнюка, ООО "Строй Капитал" выступало субподрядчиком.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, руководители подрядной и субподрядной организаций сговорились использовать камень, не соответствующий проектным документам. Сумма ущерба, нанесенного бюджету области, изначально оценивалась в 36 млн рублей.

В "С.И.Т.И." при этом заявляли, что проектная документация не содержала требований, чтобы закладываемая в основание горная масса имела те же характеристики по прочности и морозостойкости, что и бутовый камень.

По данным источника в правоохранительных органах, Рейнюк не фигурирует в уголовном деле даже как свидетель.