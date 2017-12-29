В период проведения ЧМ-18 будет действовать госрегулирование стоимости гостиничного обслуживания

В период проведения ЧМ-2018 будет действовать государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания, сообщает департамент туризма Самарской области.

В связи с появлением информации о завышении цен на бронирование номеров в гостиницах и иных средствах размещения Самарской области на 2018 год, ведомство напоминает, что в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в рамках ч. 3 ст. 36 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вводится государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания.

Максимально возможные цены на размещение в гостиницах и иных средствах размещения на территории всей Самарской области утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года № 89.

Период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 начинается за месяц до даты первого матча спортивных соревнований и заканчивается через месяц после даты проведения последнего матча спортивных соревнований (первый матч 14 июня, последний матч 15 июля).

Департамент обращает внимание, что завышение регулируемых государством цен влечет административную ответственность.