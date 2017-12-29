Водитель Geländewagen, устроивший ДТП из пяти машин, убежал с места аварии

В пятницу, 29 декабря, в 7:40 у дома № 131 по ул. Димитрова в Самаре произошло массовое ДТП с пострадавшими, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный водитель Mercedes Benz G Class (Geländewagen) не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди Peugeot под управлением 32-летней женщины. При этом Peugeot врезался в следовавший впереди Nissan и попутную Kia. От удара 26-летний водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio под управлением 31-летнего мужчины.

Водитель Mercedes бросил машину и скрылся с места аварии. Внедорожник эвакуировали на спецстоянку.

По предварительной информации полицейских, в ДТП пострадала женщина, управлявшая Peugeot, ее госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка.