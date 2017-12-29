Жителям региона вручили госнаграды

В пятницу, 29 декабря, глава региона Дмитрий Азаров вручил жителям области государственные и региональные награды. Медалей и званий удостоились 27 человек, которые внесли весомый вклад в развитие губернии.

В начале церемонии глава региона поприветствовал собравшихся. "Сегодня в зале - представители разных профессий. Люди, которые стоят на защите интересов страны, прав и свобод граждан, люди, которые развивают нашу промышленность, вносят огромный вклад в сферу культуры и образования, - сказал Дмитрий Азаров. - Ваш труд служит примером для молодого поколения. Я уверен, что вместе мы будем двигаться вперед, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, от победы к победе".

Именно благодаря труду активных, неравнодушных людей страна возвращает себе было величие. "Сегодня президент многое делает для того, чтобы наша страна вновь отвоевала достойный уровень на международной арене, защищала интересы граждан. Проводится огромная работа, чтобы российское общество стало единым. Единство - это залог успеха, залог победы. Если в дальнейшем оно будет сохраняться, то нет никакой силы, которая могла бы остановить Россию в ее развитии", - отметил Дмитрий Азаров.

После приветствия врио губернатора приступил к награждению. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили летчики Центрального спортивного клуба армии "Самара" Виктор Коротаев и Елена Прокофьева и профессор Самарского университета, директор Центра истории авиационных двигателей Владимир Зрелов.

Медали "За заслуги в освоении космоса" удостоились заведующий кафедрой Самарского университета Игорь Белоконов и профессор Самарского университета Вадим Салмин. Звание "Заслуженный врач РФ" получили завотделением Самарской городской клинической больницы Ольга Беленькая и завотделением больницы им. В.Д.Середавина Виктор Россиев. Заслуженным энергетиком РФ стал генеральный директор АО "ССК" Виль Мухаметшин.

Также были вручены региональные награды. Знаком "За заслуги перед Самарской областью" награжден ректор "Международного института рынка" Вадим Чумак, знак "За труд во благо земли Самарской" получила замдиректора "Агентства социокультурных технологий" Ираида Миронова.

Почетный знак Трудовой Славы вручили старшему мастеру РКЦ "Прогресс" Владимиру Миронову. Еще пятнадцать человек стали заслуженными работниками различных отраслей промышленности, образования и культуры.

Награжденные поблагодарили за признание их заслуг, поздравили присутствующих с Новым годом, а Дмитрию Азарову пожелали успехов в руководстве регионом.

После церемонии мастера своего дела вспомнили тяготы и радости трудового пути. Профессор СамГМУ Александр Чернов уже 50 лет работает на кафедре травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии. Свой трудовой путь он начинал страшим врачом полка, потом работал в областной туберкулезной больнице им. З.П.Соловьева, написал восемь монографий, получил 50 патентов на изобретения. "Я работаю в молодом задорном коллективе, испытываю от этого огромное удовольствие. Единственное, о чем жалею, - что по возрасту не могу оперировать", - говорит ветеран.

Чемпионка России и мира по вертолетному спорту Елена Прокофьева влюбилась в небо еще в детстве: "Мой папа - летчик-испытатель - был не в восторге от моего выбора, потому что знал, что летать - это сложная мужская работа. Я пыталась поступать в медицинский университет, но поняла, что небо - это моя судьба".

Владимир Зрелов пригласил всех в Центр истории авиационных двигателей Самарского университета. "У нас - более сотни экспонатов, часть из которых не имеет аналогов в мире. Таков, к примеру, двигатель НК-12, которым оснащен бомбардировщик ТУ-95: он был создан в Куйбышеве и практически предотвратил начало третьей мировой войны", - рассказал Владимир Зрелов.

Среди маститых ученых и промышленников - и скромный водитель автобуса из Тольятти Вячеслав Льдинов, за добросовестный труд получивший звание "Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области". Он работает на 22 маршруте, доставляя к заводским проходным работников АвтоВАЗа. "Я очень люблю свою работу. Каждое утро с удовольствием сажусь в автобус, здороваюсь с ним, радуюсь, когда в салоне царит дружелюбная атмосфера", - сообщил мужчина.