На ул. Авроры в Самаре горел автосервис

В пятницу, 29 декабря, в 15:38, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Авроры в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в региональном ГУ МЧС России.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели частный автосервис и магазин автозапчастей. Огонь распространился на 150 кв. м. В его тушении участвовал 31 человек, использовалось шесть единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 16:13. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.