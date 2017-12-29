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Преступления Происшествия

Самарец пытается доказать, что у него угнали внедорожник Toyota

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 28 декабря, в прокуратуру Октябрьского района Самары поступила жалоба от местного жителя Антона Новикова, которому сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела по факту кражи нового Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: Фото предоставлено автором

Купленный в кредит внедорожник пропал от ТЦ "Мегасити" в конце мая. Владелец тут же сообщил об этом в Октябрьский райотдел полиции.

Там начали проверку и якобы просмотрели записи видеонаблюдения по маршруту, которым Новиков ехал к ТЦ, однако его машины не увидели. Также полицейские получили от пограничников сведения, что еще 12 апреля автомобиль с указанными номерами пересек границу с Казахстаном и обратно не возвращался. На этой машине за границу уехали некие граждане Казахстана Куспанов и его пассажирка Герцог. На основании этого полицейские сделали вывод, что машину в Самаре в мае никто не мог угнать, и поэтому возбуждать дело, а тем более объявлять машину в розыск они не будут.

"Сейчас моему клиенту угрожают возбуждением уголовного дела о ложном доносе и мошенничестве, если он не заберет свое заявление об угоне, - рассказал адвокат Новикова Василий Гурко. - Якобы он сам продал машину и теперь хочет незаконно получить за нее страховое возмещение".

По словам адвоката, у него есть свидетельские показания о том, что в мае автомобиль Новикова был в Самаре и, более того, на него в автосервисе устанавливали фаркоп. К тому же знакомая Новикова прислала ему свежее фото, сделанное в Тольятти, на котором изображена такая же иномарка с его же номерами.

Адвокат считает, что невозбуждение уголовного дела выгодно страховщику, а необъявление машины в розыск позволяет преступникам разъезжать на ней, даже не меняя номера. Поэтому защитник просит прокурора признать отказ в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным и отменить его.

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