В Сызрани на ул. Локомобильной столкнулись иномарка и маршрутка

В субботу, 30 декабря, в Сызрани на ул. Локомобильной столкнись Nissan Almera и автобус 65 маршрута, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 41-летний водитель автомобиля Nissan двигался со стороны ул. Локомобильная в направлении ул. Кадровой. По предварительным данным, в пути следования мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом Citroеn под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и пассажиры автобуса - женщина и ребенок. Пострадавшие получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.