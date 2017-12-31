В Самаре 29 человек тушили кровлю частного дома и баню

В субботу, 30 декабря, в 10:26 в Центр управления в кризисных ситуация поступило сообщение о пожаре на ул. Войкова в Куйбышевском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горела кровля частного дома и баня на площади 80 кв. м. 29 человек с применением семи спецмашин полностью ликвидировали пожар в 10:50.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и причиненный им ущерб устанавливаются.



