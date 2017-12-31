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Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 31 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравил всех жителей округа с Новым 2018 годом.

"Этот светлый, любимый с детства новогодний праздник - особенный. Он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи", - говорится в поздравлении.

"Открывая новую страницу календаря, каждый из нас отмечает важные этапы в своей жизни, в своей семье, в истории родной страны, которые случились в уходящем году. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды. От всей души я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим родным, близким и любимым людям. С Новым годом, дорогие друзья!" - заключил Михаил Бабич.

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