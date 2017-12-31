Михаил Бабич поздравил жителей Приволжского федерального округа с Новым годом

В воскресенье, 31 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич поздравил всех жителей округа с Новым 2018 годом.
"Этот светлый, любимый с детства новогодний праздник - особенный. Он сохраняет традицию дарить подарки и собираться за семейным столом, создает атмосферу любви и счастья для наших родных и близких, объединяет всех людей нашей страны в стремлении совершать добрые дела и поступки, проявлять искреннюю заботу о тех, кто особенно нуждается в помощи", - говорится в поздравлении.
"Открывая новую страницу календаря, каждый из нас отмечает важные этапы в своей жизни, в своей семье, в истории родной страны, которые случились в уходящем году. В эти праздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть новый год принесет благополучие и успех, добавит нам сил и предоставит возможности для достижения поставленных целей, оправдает надежды. От всей души я желаю каждому из вас крепкого здоровья, личного счастья, благополучия вашим родным, близким и любимым людям. С Новым годом, дорогие друзья!" - заключил Михаил Бабич.
Последние комментарии
Да хоть в Воркуту.Оно кому это надо?
Вроде неплохая инициатива? Жизнь покажет.
Много странного в этом деле.
На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.