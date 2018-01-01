Задержаны иностранцы, грабившие людей на улицах Самары

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре оперативно раскрыли серию уличных грабежей, совершенных выходцами из соседней республики. Молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет раскатывали по ночам на такси, высматривали одиноких прохожих, нападали, избивали и грабили.

Установлено, что в течение трех дней, с 17 по 20 декабря, они совершили минимум пять аналогичных преступлений в разных районах губернской столицы. Не исключено, что число грабежей было больше - не все пострадавшие обратились в полицию.

18 декабря этого года в полицию поступило заявление от одного из потерпевших - сотрудника инкассации. По его данным, в ту ночь он закончил работу поздно, поставил служебный автомобиль в гараж и в начале второго часа ночи шел домой пешком по ул. Водников. Его догнали четверо незнакомых молодых людей азиатской внешности и попросили закурить. Поскольку инкассатор сам не курил, то проигнорировал требование незнакомых людей и продолжил свой путь. Через несколько метров компания его настигла снова и продублировала просьбу дать закурить, а затем перешла к более кардинальным действиям.

Жертва оказалась физически подготовленной и дала отпор нападавшим, но силы были не равны. Один из нападавших ударил потерпевшего сзади по ногам, второй одновременно толкнул спереди. Кто-то из грабителей приставил к горлу жертвы нож и угрожал пырнуть. Четвертый размахивал перед лицом пострадавшего газовым баллончиком, обещая брызнуть в глаза.

Понимая, что сопротивление жертвы сломлено, парни применили к нему физическую силу, а проще говоря, избили. Отобрали мобильный телефон и наушники. Повторяли требование отдать им деньги, но инкассатор отвечал отказом. После чего нападавшие резко убежали в сторону Хлебной площади, где их ждала автомашина.

Позже стало известно, что примерно в том же районе жертвой этого криминального квартета стала молодая дама, вышедшая из ресторана, расположенного в районе Речного порта. Поскольку женщина была не совсем трезва, она оказалась легкой добычей. Ее избивать не стали, только попугали и вырвали из рук мобильный телефон. После чего скрылись.

Еще одной жертвой уличных грабителей стал балетмейстер из Новокуйбышевска, проживавший на съемной квартире в доме на ул. Садовой в Самарском районе. В ту роковую ночь хозяйка жилья попросила его срочно принести ей квитанции по ЖКХ. Женщина жила рядом, буквально через квартал, и жилец решил выполнить просьбу немедленно. Когда он возвращался, на него напали незнакомые парни азиатской внешности. Просили закурить, а потом свалили с ног и стали избивать. Угрожали ножом и газовым баллончиком. Отобрали мобильник за 35 тыс. руб. и часы.

Очередным пострадавшим оказался студент, передвигавшийся в ночное время по ул. Аэродромной. Злодеи его увидели из окна автомобиля, на котором ехали в ломбард по ул. Победы сдавать награбленное. Остановились, выскочили из авто, избили парня и отобрали дорогой телефон стоимостью 50 тыс. рублей. Но тот был заблокирован, и продать его они не смогли.

Около пяти часов утра 20 декабря та же группа совершила еще одно ограбление молодого человека на ул. Ташкентской. Это преступление было зафиксировано на камере видеонаблюдения.

После обращения жертвы в полицию к розыску нападавших приступили сотрудники ОУР УМВД России по г. Самаре. Работа проводилась одновременно по нескольким направлениям. Изучались видеоматериалы с мест преступлений, из ломбарда, видеоданные системы "Безопасный город". В итоге была установлена машина марки Citroen, на которой передвигались подозреваемые.

Работавший на автомобиле в качестве таксиста одной из фирм 24-летний молодой человек ранее проходил по делу как лицо, пользовавшееся краденым телефоном. С его слов, мобильником расплатились клиенты, которых он подвозил.

В Самаре он проживал давно вместе с родителями и являлся гражданином России. Поначалу молодой человек открещивался от знакомства с остальными подозреваемыми. Утверждал, что те использовали его "втемную", мол, просили покатать по городу, где-то остановиться, подождать. Якобы он ничего плохого даже не подозревал. Стал догадываться после нападения на парня на ул. Ташкентской. Но потом, сообразив, что он теряет больше, чем подельники, пошел на контакт со следствием.

Вторая группа оперативников разрабатывала гражданина, сдававшего мобильники и вещи в ломбард. В распоряжении сыщиков имелись данные паспорта и видео, на котором были запечатлены двое из группы грабителей. В местах вероятного появления фигурантов были выставлены засады.

Уже к обеду 20 декабря было известно, что группа состоит из уроженцев соседней республики в возрасте от 20 до 24 лет. Один из них - таксист, гражданин России. Еще один, прописанный на Красной Глинке, подал документы для оформления временного проживания. Остальные постоянного места жительства и регистрации в Самаре не имели. Прибыли на заработки, трудились без оформления, перебивались временными заработками. Успели поработать на стройке, грузчиками и т.п. Потом пришли к убеждению, что таким способом денег не заработать, и решили улучшить свое материальное положение грабежами.

В кафе, где собираются группы по интересам, расположенном в районе Железнодорожного вокзала, парни познакомились с водителем такси. Излюбленным местом сбора у них стала зона отдыха в торговом центре.

В местах вероятного появления фигурантов были выставлены засады. Именно в торговом центре и были задержаны двое из подозреваемых. Молодого человека, проживавшего на Красной Глинке, сыщикам пришлось ждать дольше всего. В квартире, где он проживал, был найден мобильный телефон с одного из грабежей. Гаджет был спрятан внутри системного блока компьютера.

К 17 часам операция была успешно завершена. Подозреваемые задержаны и давали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ "Грабеж".