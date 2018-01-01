В Исаклинском районе сгорел строительный вагончик

В понедельник, 1 января, в 12:24 Исаклинском районе в п. Сокский горел строительный вагончик. Площадь пожара составила 48 кв м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники.

Пожар ликвидирован в 13:12. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.