В Пестравском районе семь огнеборцев тушили пожар в частном доме

В Пестравском районе в с. Падовка на ул. Шершакова в понедельник, 1 января, в 14:49 горел частный дом.

Площадь пожара составила 45 кв м. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе семи человек личного состава и трех единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 15:02. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает областное МЧС.