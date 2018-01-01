На Волге у полуострова Копылова спасены двое провалившихся под лед детей

В понедельник, 1 января, по предварительным данным, в пятом часу вечера на лед Волги у полуострова Копылова в Тольятти вышли четверо детей, двое из которых, в возрасте 14 и 12 лет провалились в воду, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Перепугавшиеся дети стали кричать и звать на помощь. Их услышали люди, находившиеся на дачах неподалеку от места происшествия, которые сразу бросились спасать пострадавших. В итоге им удалось вытащить детей из воды. Затем дачники вызвали "скорую", привели спасенных подростков в дом, и до приезда врачей обогрели их и напоили чаем.
Прибывшие на вызов врачи "скорой" оказали пострадавшим помощь. Также на дачу, где находились дети приехали узнавшие о случившемся родители одного из пострадавших. И медики тольяттинской службы "03" увезли подростков вместе с родственниками в лечебное учреждение.
Там пострадавших с подозрением на общее переохлаждение детей приняли. Им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.