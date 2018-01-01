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Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге у полуострова Копылова спасены двое провалившихся под лед детей

ТОЛЬЯТТИ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 января, по предварительным данным, в пятом часу вечера на лед Волги у полуострова Копылова в Тольятти вышли четверо детей, двое из которых, в возрасте 14 и 12 лет провалились в воду, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Перепугавшиеся дети стали кричать и звать на помощь. Их услышали люди, находившиеся на дачах неподалеку от места происшествия, которые сразу бросились спасать пострадавших. В итоге им удалось вытащить детей из воды. Затем дачники вызвали "скорую", привели спасенных подростков в дом, и до приезда врачей обогрели их и напоили чаем. 

Прибывшие на вызов врачи "скорой" оказали пострадавшим помощь. Также на дачу, где находились дети приехали узнавшие о случившемся родители одного из пострадавших. И медики тольяттинской службы "03" увезли подростков вместе с родственниками в лечебное учреждение.

Там пострадавших с подозрением на общее переохлаждение детей приняли. Им оказывается необходимая помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

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