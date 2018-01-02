Крупный пожар произошел в частном доме в Октябрьске

В понедельник, 1 января, в 21:31 в Октябрьске на ул. М. Горького горел частный дом на площади 60 кв м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 11 человек личного состава и четырех единиц техники. Пожар ликвидирован в 21:53. Причина возгорания и ущерб устанавливается.