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Губернатор Власть и политика

Новогодние праздники в Самаре проходят без серьезных происшествий

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 2 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в ходе которого подвели промежуточные итоги работы коммунальных служб и силовых структур в новогодние праздники.

Совещание состоялось в режиме видеоконференции при участии главы Самары Елены Лапушкиной, глав администраций внутригородских районов и представителей других городских округов и муниципальных районов Самарской области, а также руководителей профильных министерств, ведомств и департаментов.

Во время заседания было отмечено, что в период с 30 декабря по 2 января на территории Самары чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, а все коммунальные службы работают в штатном режиме.

При этом глава региона поручил особое внимание уделить уборке территорий: "По вывозу снега у вас должна быть полная мобилизация. Погода в праздники нам благоприятствует, но мы должны быть готовы и к снегопадам, и к сложным метеорологическим условиям. Проверьте еще раз полигоны, достаточно ли там места, чтобы принять большие объемы снега", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, на период новогодних и рождественских праздников в городе сформированы дежурные бригады, которые ежедневно отслеживают работу систем электро-, газо- и водоснабжения. Результаты их работы за первые дни 2018 года также обсудили на совещании.

Так, в районе дома №43 по ул. Пензенской произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. Для устранения аварии коммунальщикам пришлось временно прекратить подачу воды в квартиры. В связи с этим глава региона Дмитрий Азаров поручил организовать подвоз питьевой воды по указанному адресу. В настоящее время ведутся работы по устранению последствий аварии, Елена Лапушкина взяла ситуацию под личный контроль.

Говоря о социально значимых происшествиях, было отмечено, что на территории области и, в частности, в столице региона подобных случаев зафиксировано не было. В месте самого массового праздничного гулянья - на площади имени Куйбышева - в новогоднюю ночь собралось более 8 тысяч самарцев и гостей города. До начала мероприятия было проведено обследование площади и прилегающих территорий на предмет обнаружения взрывных устройств, а в момент проведения мероприятия за обеспечением порядка и безопасности следили 269 сотрудников силовых структур. Также на протяжении всей новогодней ночи без сбоев работал муниципальный транспорт, который вывозил горожан с площади.

После селекторного совещания Елена Лапушкина детально обсудила ситуацию в городе с главами районных администраций и департаментов. В частности, главам районных администраций и муниципальным предприятиям поручено уделить особое внимание уборке дворовых территорий, расчистке от снега и наледи внутриквартальных дорог, а также состоянию контейнерных площадок.

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