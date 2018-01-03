В Тольятти у задержанного сотрудниками Росгвардии мужчины изъята марихуана

В Тольятти сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, у которого изъяли более 40 гр марихуаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования в Комсомольском районе экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на идущего по ул. Ярославской мужчину. Заметив служебный автомобиль Росгвардии, пешеход попытался скрыться. Стражи правопорядка приняли решение остановить его, чтобы выяснить причину такого поведения.

В ходе беседы тольяттинец признался, что при нем находится пакет наркотическим веществом — именно это было причиной того, что он так подозрительно отреагировал на появление патрульного экипажа. Сотрудники Росгвардии вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу местного отдела полиции.

По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты дали заключение, что изъятое в ходе личного досмотра у подозреваемого вещество является марихуаной массой более 40 граммов. В отношении задержанного в полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".