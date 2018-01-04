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Преступления Происшествия

Полицейские задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в ограблении тольяттинца

ТОЛЬЯТТИ. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию обратился 21-летней житель Тольятти с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что в одном из торговых павильонов, расположенных на ул. Мира, злоумышленник вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Причиненный материальный ущерб составил 4 тыс. рублей.

Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором проследовал грабить с места происшествия. Ориентировка немедленно была переда всем наружным службам. В ходе патрулирования близлежащих улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с указанным в ориентировке, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и начал путаться в ответах на задаваемые вопросы.

Гражданин был доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления личночти. Как выяснили сотрудники полиции, 28-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был изъят сотовый телефон, схожий по приметам с похищенным у потерпевшего. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к совершению грабежа и признал вину.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", было возбуждено уголовное дело.

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