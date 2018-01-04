Полицейские задержали по горячим следам мужчину, подозреваемого в ограблении тольяттинца

В полицию обратился 21-летней житель Тольятти с сообщением о совершенном в отношении него преступлении. Из собранных сотрудниками органов внутренних дел материалов следует, что в одном из торговых павильонов, расположенных на ул. Мира, злоумышленник вырвал из рук потерпевшего сотовый телефон, после чего скрылся с места преступления. Причиненный материальный ущерб составил 4 тыс. рублей.
Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором проследовал грабить с места происшествия. Ориентировка немедленно была переда всем наружным службам. В ходе патрулирования близлежащих улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с указанным в ориентировке, который при виде сотрудников полиции заметно занервничал и начал путаться в ответах на задаваемые вопросы.
Гражданин был доставлен в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства и установления личночти. Как выяснили сотрудники полиции, 28-летний местный житель ранее привлекался к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был изъят сотовый телефон, схожий по приметам с похищенным у потерпевшего. Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к совершению грабежа и признал вину.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж", было возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?