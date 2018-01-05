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Преступления Происшествия

Жителя Безенчукского района подозревают в краже телефона на работе у друга

БЕЗЕНЧУК. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчуке в отношении 53-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по факту кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

40-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что у нее похитили мобильный телефон стоимостью 7,7 тыс. рублей. Женщина была на работе, вышла из кабинета, оставив телефон на столе, а вернувшись, не нашла его на месте.

Полицейские нашли автомобиль, на котором мог передвигаться подозреваемый. По версии следствия, мужчина приехал на работу к другу и зашел в здание, где никого не было. Там он увидел на столе телефон, забрал его и скрылся. В ближайшем магазине он начал предлагать купить гаджет продавцам и жителям Безенчука.

Подозреваемый полностью признал вину и рассказал, что в итоге продал телефон незнакомцу, а деньги потратил. Также мужчина пояснил, что намерен возместить причиненный ущерб.

Гид потребителя

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