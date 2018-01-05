Более 600 дольщиков проблемных объектов получили жилье после ноябрьской встречи с главой региона

В пятницу, 5 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры. В нем приняли участие руководители профильных министерств регионального правительства.

Важной темой повестки стало исполнение протокольных поручений по итогам встречи главы региона с обманутыми дольщиками, состоявшейся 22 ноября. Тогда по ряду объектов Дмитрий Азаров предложил конкретные решения уже во время встречи, а итоговый протокол стал своего рода дорожной картой в дальнейшей работе министерства строительства.

Глава областного минстроя Александр Баландин доложил об исполнении протокольных поручений ноябрьской встречи. По его словам, сегодня есть значительные подвижки в решении проблем обманутых дольщиков. Так, в декабре 2017 г. были сданы в эксплуатацию четыре объекта (все расположены в Самаре: ул. Советской Армии, 121; ул. Блюхера/Карбышева; ул. Тухачевского, 10; ул. Печерская, 25). Таким образом, вопрос с жильем был решен для 604 дольщиков. Фактически их число еще больше - ведь многие ждали жилья целыми семьями.

До конца января будет сдан еще один долгострой (Самара, ул. Братьев Коростелевых, 64а-66а), что позволит удовлетворить права еще 70 дольщиков. Этот вопрос также находится на личном контроле врио губернатора.

Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость соблюдения дорожных карт по каждому проблемному объекту региона. В министерстве строительства регулярно проходят встречи с инициативными группами дольщиков. По самым проблемным объектам (например, коттеджному поселку "Дубрава") встречи проходят с личным участием врио губернатора. Очередная встреча запланирована на начало февраля.

Ранее ключи от квартир получили дольщики еще двух домов: Самара, Заводское шоссе, 57 и Карбышева, 1. Всего в 2017 г. вопрос с жильем решился для 852 человек.