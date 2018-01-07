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В Самаре в связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства мобилизуют свои силы В Самарской области ожидается сильный ветер и метель Самарцев приглашают на рождественские гуляния на площади Куйбышева Повреждение теплосети на ул. Ново-Вокзальной устранено Елена Лапушкина поздравила семьи с рождением детей в первые дни нового года

Общество

В Самаре в связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства мобилизуют свои силы

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным МЧС и Гидрометцентра, в предстоящую ночь в Самару возвращаются осадки. Прогнозируются снегопад и порывистый ветер, местами метель.

В связи с изменившимися погодными условиями городские службы благоустройства наращивают силы и средства для более оперативной расчистки снега на своих территориях обслуживания. Особое внимание уделяется вывозу снега с территории города на специализированные полигоны.

Необходимо отметить, что даже в отсутствие снегопада в период новогодних каникул службы благоустройства усиленно работали. Концентрация их усилий была направлена на вывоз снега, причем не только с улично-дорожной сети, но и с внутриквартальных и дворовых территорий.

Так, только за минувшие сутки с улиц города было вывезено 3327,6 т снега. А с начала сезона полигоны пополнили прядка 130 тыс. т снежных масс. Эта работа была организована для того, чтобы максимально избавиться от снежных накоплений и подготовиться к новым снегопадам.

Работа велась в 2 смены с привлечением подрядных организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Только МП "Благоустройство" для обеспечения нормативного содержания улично-дорожной сети ежесуточно задействовало порядка 300 единиц уборочной техники и от 200 до 250 дорожных рабочих. Количество машин для вывоза снега было увеличено со 100 до 140 единиц.

Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением техники и рабочих субподрядных организаций. Это обусловлено не только возможностью усиления осадков. Основной объем работ выполняется именно в ночную смену, чтобы в процессе уборки не создавать заторов на дорогах днем. К тому же к утру необходимо создать все условия для соблюдения режима движения общественного транспорта.

Напомним, что согласно правилам классификации автомобильных дорог в РФ, в первую очередь в период снегопада очищаются дороги 2-й категории — то есть те, по которым идет общественный транспорт и те, которые имеют по 3 полосы в каждом направлении. Также особое внимание уделяется посадочным площадкам остановочных павильонов, пешеходным переходам, тротуарам, социально и инфраструктурно значимым объектам (мостам, путепроводам и др.).

В течение суток помимо запланированных территорий в отработку обязательно берутся адреса, на которые горожане указывают в своих обращениях, в том числе в социальных сетях: https://www.facebook.com/samadm.ru/, https://twitter.com/samara_in, https://vk.com/samaraadm.

Если есть проблемы по конкретному адресу, можно обратиться к оперативному дежурному во внутригородских районах: Железнодорожный — 3390150; Кировский — 9950526; Красноглинский — 9500313; Куйбышевский — 3300554; Ленинский — 3392775; Октябрьский — 3345739; Промышленный — 9950059; Самарский — 3333953; Советский — 2624621. Они работают круглосуточно.

Чтобы соблюдались все нормативные требования по расчистке, контроль качества производимых работ осуществляют Городская административно-техническая инспекция по благоустройству и административные комиссии.

В целях эффективности проведения работ по очистке улично-дорожной сети в период снегопада Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой не оставлять личный транспорт на длительный срок на обочинах дорог, а ночью исключить стоянку автомобилей на магистральных улицах.

Согласно существующим нормативным документам время, необходимое для уборки основных магистралей (дорог 2 и 3 категорий содержания), и время для сплошной обработки противогололедными материалами не должно превышать 6 и 4 часов соответственно (с момента окончания снегопада до момента завершения работ и с момента обнаружения гололеда). А при длительном снегопаде, который продолжается сутки и более, циклы механизированной уборки проезжей части должны осуществляться после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

Ширина снежных валов на обочине дорог не должна превышать 1,5 м. После окончания снегопада в течение суток дорожным службам необходимо сформировать снежные валы, подготовив их для погрузки в самосвалы и дальнейшему вывозу на полигоны.

Раздвигание снежных валов у остановок городского транспорта и у выездов из дворов ответственными службами производится по мере необходимости, однако время на эту операцию не должно превышать 2-х часов после окончания снегопада.

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