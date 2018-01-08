В Сызрани ночью дотла сгорел автомобиль известного адвоката

В понедельник, 8 января, в 03:37 на пульт дежурного диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля около дома №2 по ул. Фридриха Энгельса в Сызрани. На место происшествия выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава, сообщает "Маленькая Сызрань".
При прибытии обнаружилось, что горит Volkswagen Passat. Автомобиль полностью выгорел к тому моменту, как пламя было ликвидировано.
Как стало известно, иномарка принадлежала известному в Сызрани адвокату и активисту Антону Гуськову. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.
По словам Гуськова, это был поджог, чему есть свидетели и улики. Машину подожгли двое неизвестных. Сейчас полиция отрабатывает версии, но официально подозреваемых нет.
Адвокат не исключает, что данное происшествие может быть эхом прошлогодних выборов в губернскую думу, в которых Гуськов принимал участие.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.