В Сызрани ночью дотла сгорел автомобиль известного адвоката

В понедельник, 8 января, в 03:37 на пульт дежурного диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля около дома №2 по ул. Фридриха Энгельса в Сызрани. На место происшествия выезжали две пожарные машины и 8 человек личного состава, сообщает "Маленькая Сызрань".

При прибытии обнаружилось, что горит Volkswagen Passat. Автомобиль полностью выгорел к тому моменту, как пламя было ликвидировано.

Как стало известно, иномарка принадлежала известному в Сызрани адвокату и активисту Антону Гуськову. Об этом он сам сообщил в социальных сетях.

По словам Гуськова, это был поджог, чему есть свидетели и улики. Машину подожгли двое неизвестных. Сейчас полиция отрабатывает версии, но официально подозреваемых нет.

Адвокат не исключает, что данное происшествие может быть эхом прошлогодних выборов в губернскую думу, в которых Гуськов принимал участие.