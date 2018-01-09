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Баскетболисты "Самары" начали год с победы над "Рязанью"

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 января, баскетболисты "Самары" в первом матче чемпионата Суперлиги в наступившем году одержали победу над "Рязанью" — 83:64, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

"Самара" вела в счете на протяжении всего матча. Но соперник, сделавший ставку на атаки издали, не отпускал нашу команду дальше, чем на 10 очков. За четыре минуты до завершения основного времени матча Линас Левавичус в быстром отрыве довел преимущество до максимальных 11 очков (72:61), а затем самарцы организовали рывок 8:0, который и подытожил матч.

83:64 — "Самара" начала год с домашней победы. Самыми результативными в ее составе стали Линас Лекавичус и Евгений Фидий, набравшие по 13 очков.

"Все, наверное, ждали, что мы сегодня выиграем достаточно легко. Но каждая игра складывается по-своему… Конечно, сюрпризом для нас стало и то, что у соперника по ходу матча был хороший процент трехочковых. Но никого нельзя недооценивать, нужно быть готовыми ко всему — и мы теперь будем знать, что и такие моменты случаются, что нужно готовиться ко всем вариантам развития ситуации. Хорошо, что мы успешно довели свое дело до конца. Теперь нужно готовиться дальше, к следующим матчам. Думаю, мы и не выходили из рабочего ритма, все ребята чувствуют себя нормально, тем более, до матча с "Иркутом" достаточно времени — будем работать по плану", - прокомментировал итоги матча центровой "Самары" Александр Савенков.

Следующий свой матч "Самара", которая в чемпионате Суперлиги идет на третьем месте, проведет 18 января: в "МТЛ Арене" она примет "Иркут".

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