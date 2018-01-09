В Самарской области будет идти небольшой снег

В предстоящие дни первой рабочей недели нового года, 9 - 12 января, погоду Самарской области будет формировать тыловая часть циклона с умеренным западным и северо-западным ветром, сообщает Приволжское УГМС.

Временами будет выпадать небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха от суток к суткам на 1-2° будет понижаться и к концу недели приблизится к своему среднему многолетнему значению.

Во вторник, 9 января, днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.

В ночь на 10 января также ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8 ... -13 °C. Днем погода будет такая же, только станет немного теплее -4 ... -9 °C.

В четверг, 11 января, ночью и днем погода будет такой же, как в предыдущие сутки.