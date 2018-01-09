В Самарской области будет идти небольшой снег

В предстоящие дни первой рабочей недели нового года, 9 - 12 января, погоду Самарской области будет формировать тыловая часть циклона с умеренным западным и северо-западным ветром, сообщает Приволжское УГМС.
Временами будет выпадать небольшой снег. Среднесуточная температура воздуха от суток к суткам на 1-2° будет понижаться и к концу недели приблизится к своему среднему многолетнему значению.
Во вторник, 9 января, днем переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха -3 ... -8 °C.
В ночь на 10 января также ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -8 ... -13 °C. Днем погода будет такая же, только станет немного теплее -4 ... -9 °C.
В четверг, 11 января, ночью и днем погода будет такой же, как в предыдущие сутки.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет