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Футбол Спорт

СМИ: FIFA запросила у РФС допинг-пробы игроков "Крыльев Советов"

МОСКВА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Международная федерация футбола (FIFA) запросила у Российского футбольного союза (РФС) информацию о допинг-пробах, принадлежащих игрокам "Крыльев Советов", ЦСКА, "Анжи" и "Терека". Об этом tass.ru рассказал источник, близкий к РФС.

30 декабря 2017 г. специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы РФПЛ запросы о пробах, интересующих ФИФА. Известно, что речь идет о 19 допинг-пробах футболистов, взятых в 2012-2013 годах.

"Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СКР и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии", - говорится в сообщении РФС.

Также на сайте РФС отмечают, что "запрашиваемая FIFA информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от FIFA сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени".

В телеграмм-канале "Мутко против" называется ряд фамилий футболистов, чьи допинг-пробы заинтересовали FIFA. В их числе экс-игрок "Крыльев Советов" Петр Немов.

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