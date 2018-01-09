В Тольятти задержали местного жителя, подозреваемого в ограблении ломбарда

Сотрудники полиции Тольятти задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения на ломбард, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, преступление было совершено в мае прошлого года в Автозаводском районе Тольятти. Тогда сотрудник ломбарда заявил, что неизвестный мужчина под угрозой предмета, похожего на пистолет, открыто похитил с витрины заведения золотые украшения на сумму более 600 тыс. руб. и скрылся.

По указанному адресу оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие полицейские опросили работников комиссионного магазина, установили возможных свидетелей и очевидцев случившегося. Полицейские выяснили приметы злоумышленника, а также направление, в котором подозреваемый скрылся. На месте происшествия и по возможным путям отхода преступника стражи правопорядка изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения, проверили на причастность к произошедшему ранее судимых лиц.

На днях при проведении инструктажа нарядов патрульно-постовой службы полиции, заступающих на патрулирование города, были доведены ориентировки по розыску подозреваемых в совершении преступлений. В ходе патрулирования улиц Автограда внимание патрульных привлек молодой человек, по приметам схожий со злоумышленником, который совершил нападение на ломбард. При виде экипажа он ускорил шаг и попытался скрыться во дворах.

Стражи порядка задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный дал признательные показания. Как установили сотрудники полиции, похищенные украшения злоумышленник успел продать, а вырученные денежные средства использовать по своему усмотрению. В настоящее время полицейские устанавливают места возможного сбыта похищенных украшений.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой", возбуждено уголовное дело. Подозреваемому, не работающему, ранее не судимому жителю Центрального района города избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие.