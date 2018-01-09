В Самаре пенсионерку подозревают в убийстве сына

В Самаре сотрудники полиции задержали 59-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве сына, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация об обнаружении в одной из квартир тела 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре. В ходе установления и опроса возможных свидетелей и очевидцев случившегося, правоохранители выяснили, что у погибшего произошла ссора с матерью, с которой он проживал в одной квартире. Словесная перепалка родственников переросла в драку, в результате чего пострадавший получил ножевые ранения. Предполагаемое орудие преступления сотрудники полиции обнаружили и изъяли во время осмотра места происшествия.

Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. По сведениям полицейских, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.