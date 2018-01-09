В Самаре пенсионерку подозревают в убийстве сына

В Самаре сотрудники полиции задержали 59-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве сына, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Информация об обнаружении в одной из квартир тела 36-летнего мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре. В ходе установления и опроса возможных свидетелей и очевидцев случившегося, правоохранители выяснили, что у погибшего произошла ссора с матерью, с которой он проживал в одной квартире. Словесная перепалка родственников переросла в драку, в результате чего пострадавший получил ножевые ранения. Предполагаемое орудие преступления сотрудники полиции обнаружили и изъяли во время осмотра места происшествия.
Подозреваемую в совершении преступления сотрудники полиции задержали в тот же день. По сведениям полицейских, женщина ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?