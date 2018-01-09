В Нефтегорском районе произошел крупный пожар на частном подворье

Во вторник, 9 января, в с. Утевка Нефтегорского района на ул. Оренбургской в 6:18 горели надворные постройки на площади 100 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе шести человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание ликвидировано в 6:37. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.