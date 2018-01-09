У самарской пенсионерки выманили 5 млн руб., обещая излечение от всех болезней

В Самаре 67-летняя женщина стала жертвой мошенничества прямо перед праздниками.

По данным источника в правоохранительных органах, в декабре неизвестный убедил пенсионерку в том, что сможет вылечить ее от всех болезней. В итоге через платежные терминалы она перевела мошеннику 5 млн рублей.

За помощью в полицию женщина обратилась лишь 27 декабря. Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере", полиция пытается выйти на след преступника.