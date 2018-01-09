В Самаре спасали мужчину и женщину, которые могли отравиться угарным газом в машине

В субботу, 6 января, в десятом часу вечера, в машине в районе гаражей на ул. Партизанской в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь молодому мужчине и женщине с признаками отравления угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшим врачи самарской "скорой" оказали помощь и увезли их в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.