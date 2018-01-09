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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре спасали мужчину и женщину, которые могли отравиться угарным газом в машине

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 января, в десятом часу вечера, в машине в районе гаражей на ул. Партизанской в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь молодому мужчине и женщине с признаками отравления угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшим врачи самарской "скорой" оказали помощь и увезли их в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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