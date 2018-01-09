В Самаре спасали мужчину и женщину, которые могли отравиться угарным газом в машине

В субботу, 6 января, в десятом часу вечера, в машине в районе гаражей на ул. Партизанской в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь молодому мужчине и женщине с признаками отравления угарным газом, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Прибывшие на вызов к пострадавшим врачи самарской "скорой" оказали помощь и увезли их в лечебное учреждение.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).