В Самаре врачи "скорой" спасали женщину с признаками отравления угарным газом от колонки

В субботу, 6 января, в 5-м часу вечера в квартире на ул. Тухачевского в Самаре, по предварительным данным, понадобилась помощь 29-летней женщине, предположительно, получившей отравление угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Прибывшие на вызов к пострадавшей врачи самарской "скорой" оказали ей помощь и увезли женщину в лечебное учреждение.