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Суды Происшествия

Экс-директор гимназии №1 дала в суде показания по своему уголовному делу

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 января, в суде Кировского района Самары состоялось первое заседание по уголовному делу теперь уже бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой.

Фото: Ксения Штефан

Как следует из обвинительного заключения, Любовь Картамышеву обвиняют по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ - в вымогательстве и получении взятки.

С 21 по 28 апреля к ней обратились с просьбой принять в 4-й класс гимназии двух детей самарчанки Елены Ксенофонтовой. В свою очередь, Картамышева сообщила о том, что гимназия нуждается в деньгах на ремонт крыши бассейна.

Детей приняли в учебное учреждение, деньги передали (тремя траншами, причем "наличкой" из рук мамы этих детей в руки Картамышевой). Получила Картамышева всего 800 тыс. руб.: два раза по 300 тыс. и еще один раз 200 тыс. рублей. Сразу после передачи последних денег директора гимназии задержали, возбудили в отношении нее уголовное дело, а вскоре уволили.

"Моя подзащитная не отрицает, что взяла деньги, - отметил один из адвокатов Картамышевой Эльчин Мамедов. - Но мы хотим показать, как развивались события, и доказать, что эти деньги - не взятка".

Свою версию сообщила суду и Любовь Картамышева.

"Я работала в гимназии с 1991 года, практически с момента основания, - припомнила она. - Сначала учителем, потом завучем, а с 2006 года директором. При прошлом директоре были введены в эксплуатацию бассейн, спортплощадка и тир. Но прошло 11 лет, площадка, тир и бассейн стали приходить в негодность".

Любовь Картамышева поведала суду, как в тире, находившемся в подвальном помещении гимназии, разрасталась плесень, "угрожавшая жизни учеников", а крыша бассейна элитного учреждения давала течь и протекала все сильнее, а позже и вовсе "появилась угроза обрушения".

"Я писала письма об этом в департамент образования Самары, просила средств на ремонт, - рассказала в суде в присутствии журналистов Любовь Картамышева. - Но денег не выделялось. Даже на проведенном совещании директоров школ сказали, что денег нет и потому просить можно только на самые необходимые нужды".

Самым необходимым из всего, что было необходимо гимназии, Любовь Картамышева сочла ремонт тира - его на тот момент уже закрыли от учеников, занятия по физкультуре и ОБЖ там перестали проводить. По словам Картамышевой, деньги на ремонт тира по просьбе пообещали выделить, поэтому в гимназии даже озаботились составлением сметы - в ней фигурировала сумма 10 млн рублей.

"Весной мы с моим заместителем Пичужкиной уже говорили о том, что если крыша бассейна не будет отремонтирована, придется прекратить занятия физкультурой и там, - сообщила Картамышева. - Это было очень печально. У нас в школе работали серьезные тренеры, они требовали хороших условий".

Ну, а дальше, со слов Картамышевой, она получила просьбу принять в гимназию двух девочек и вопрос "Чем можно помочь гимназии?"

"Я представила две сметы - на ремонт крыши бассейна и на ремонт гаража, - вспоминает Картамышева. - К моему удивлению, выбрана была смета на ремонт крыши бассейна, хотя она была больше".

По словам самой Картамышевой, ранее в гимназии уже были случаи, когда родители оплачивали какие-то ремонтные работы в дар гимназии. Но тогда родители переводили деньги подрядчику сами. На этот же раз Картамышевой на стол положили наличные, и она якобы согласилась взять "наличку" отчасти потому, что слышала о заболевании родительницы и сочла, что той со своим диагнозом будет некогда заниматься договорами с подрядчиком и прочими ремонтными делами.

Также по словам Любови Картамышевой, деньги на ремонт крыши бассейна она передавала выбранному подрядчику Василию Емельянову, который и ранее делал какие-то работы для гимназии, оплачиваемые не из бюджета, а на деньги родителей - по традиции, устоявшейся еще со времен прошлого директора.

В ближайшее время по уголовному делу допросят свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты.

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