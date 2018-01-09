В Самаре водитель Nissan сбил подростка на пешеходном переходе

Днем 8 января в Самаре 36-летний водитель Nissan Almera напротив дома №15 по бульвару Финютина сбил 15-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Подросток пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшего госпитализировали с ушибами груди и головы.