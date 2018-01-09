Проект благоустройства территории вокруг стадиона "Самара Арена" скорректируют на 30%

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по корректировке проекта благоустройства и озеленения территории около "Самара Арены".
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Общий объем работ по корректировке проекта составит 30% проектной документации. Начальная максимальная стоимость контракта - 8,7 млн рублей. Подрядчика должны определить 31 января.
Сообщается, что работы нужно выполнить на территории, предназначенной для организованного доступа к стадиону во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также для создания инфраструктуры вокруг стадиона, соответствующей уровню мировых стандартов.
В частности, в новой проектной документации нужно предусмотреть благоустройство территории в части примыкания пешеходных дорожек и въездов с пешеходными дорожками и въездами стадиона "Самара-Арена", скорректировать конструктивные решения и места размещения шумозащитных экранов, разработать проект временных взрывозащитных сооружений и скорректировать охранный проезд в части изменения направления, наружного освещения, ливневой канализации.
Кроме того, предусмотрены работы по корректировке проекта в рамках прокладки дополнительных линий связи для наружного видеонаблюдения, перекладки наружных сетей автополива, освещения, сетей связи, ливневой канализации, изменение мест расположения видеокамер и проекта утилизации отходов в соответствии с требованиями FIFA.
Помимо этого, подрядчику нужно будет разработать проект системы навигации для болельщиков на прилегающей территории к Радиоцентру №3 в соответствии с рекомендациями по навигации для городов - организаторов ЧМ-2018 в Российской Федерации, разработать проект сноса ЛЭП и фундаментов общежития и проект сноса зданий ферм и устройство озеленения и благоустройства вдоль ул. Арена 2018.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.