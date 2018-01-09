Проект благоустройства территории вокруг стадиона "Самара Арена" скорректируют на 30%

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который выполнит работы по корректировке проекта благоустройства и озеленения территории около "Самара Арены".

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Общий объем работ по корректировке проекта составит 30% проектной документации. Начальная максимальная стоимость контракта - 8,7 млн рублей. Подрядчика должны определить 31 января.

Сообщается, что работы нужно выполнить на территории, предназначенной для организованного доступа к стадиону во время чемпионата мира по футболу 2018 года, а также для создания инфраструктуры вокруг стадиона, соответствующей уровню мировых стандартов.

В частности, в новой проектной документации нужно предусмотреть благоустройство территории в части примыкания пешеходных дорожек и въездов с пешеходными дорожками и въездами стадиона "Самара-Арена", скорректировать конструктивные решения и места размещения шумозащитных экранов, разработать проект временных взрывозащитных сооружений и скорректировать охранный проезд в части изменения направления, наружного освещения, ливневой канализации.

Кроме того, предусмотрены работы по корректировке проекта в рамках прокладки дополнительных линий связи для наружного видеонаблюдения, перекладки наружных сетей автополива, освещения, сетей связи, ливневой канализации, изменение мест расположения видеокамер и проекта утилизации отходов в соответствии с требованиями FIFA.

Помимо этого, подрядчику нужно будет разработать проект системы навигации для болельщиков на прилегающей территории к Радиоцентру №3 в соответствии с рекомендациями по навигации для городов - организаторов ЧМ-2018 в Российской Федерации, разработать проект сноса ЛЭП и фундаментов общежития и проект сноса зданий ферм и устройство озеленения и благоустройства вдоль ул. Арена 2018.