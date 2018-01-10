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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС разгромно уступил "Южному Уралу" - 2:8

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 января, в очередном матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на своем льду потерпел поражение от "Южного Урала" из Орска — 2:8.

В составе "летчиков" шайбы забросили Рамиль Сулейманов и Никита Букия. Оба поразили ворота "Южного Урала" в первом периоде.

У соперника отличились Никита Манухов, Александр Сметанин, а также Пауль Манушин, Константин Куликов и Денис Скатов, которые оформили по дублю.

Следующий матч хоккеисты ЦСК ВВС проведут 11 января. На льду Дворца спорта "Кристалл" наша команда сыграет с "Горняком" из Учалов. Начало встречи — в 19:00, сообщает официальный сайт клуба.

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