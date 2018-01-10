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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Витязю" - 1:5

ЧЕХОВ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 9 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде встречалась с подмосковным "Витязем".

В середине первого периода счет открыл форвард "Витязя" Алексей Макеев - 1:0. А через три с половиной минуты Антон Лазарев удвоил преимущество хозяев — 2:0 после первого периода.

Во втором периоде хозяева увеличили счет до 4:0. Сначала Роман Хорак отправил третью шайбу в ворота Александра Лазушина, а затем Александр Никулин реализовал большинство. На 39-й минуте Шейн Харпер отыграл одну шайбу - 4:1.

На 46-й минуте Артем Швец-Роговой окончательно снял все вопросы о победителе (подмосковная команда во второй раз реализовала численное преимущество) — 5:1. Этот счет не изменился до окончания матча — "Витязь" взял реванш за поражение в Тольятти -1:3.

Лучшими игроками матча были признаны Александр Никулин ("Витязь") и Шейн Харпер ("Лада"), сообщает официальный сайт клуба.

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