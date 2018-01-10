На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение, место аварии ищут вторую неделю

Из-за короткого замыкания на участке от Постникова оврага до ул. Советской Армии в Самаре пропало уличное освещение. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал областной минтранс.
Горожане жалуются в ведомство, что света на участке нет уже 10 дней. В вечернее время пешеходам просто опасно пересекать проезжую часть, так как водители их не видят — не работают светофоры и фонари.
В свою очередь министерство уверяет, что сетевая компания прикладывает все усилия, чтобы найти место аварии, но пока этого сделать не удается.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет