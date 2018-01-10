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Общество

На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение, место аварии ищут вторую неделю

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Из-за короткого замыкания на участке от Постникова оврага до ул. Советской Армии в Самаре пропало уличное освещение. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал областной минтранс.

Горожане жалуются в ведомство, что света на участке нет уже 10 дней. В вечернее время пешеходам просто опасно пересекать проезжую часть, так как водители их не видят — не работают светофоры и фонари.

В свою очередь министерство уверяет, что сетевая компания прикладывает все усилия, чтобы найти место аварии, но пока этого сделать не удается.

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