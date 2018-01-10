Полиция проверяет сообщение о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетней

Во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, в ночь с 8 на 9 января на 7-й просеке неустановленный мужчина домогался 15-летней девушки. По данному факту силовики проводят проверку. Устанавливаются подробности произошедшего.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?