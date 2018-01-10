Полиция проверяет сообщение о сексуальном домогательстве в отношении несовершеннолетней

Во вторник, 9 января, в полицию поступило сообщение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в ночь с 8 на 9 января на 7-й просеке неустановленный мужчина домогался 15-летней девушки. По данному факту силовики проводят проверку. Устанавливаются подробности произошедшего.