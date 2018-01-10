Двух самарских адвокатов подозревают в посредничестве при передаче взятки более миллиона рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении двух человек 37 и 44 лет - адвокатов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области "Дэ-юре", подозреваемых по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2015 г. подозреваемые получили от женщины 1,2 млн руб. для передачи правоохранителям за принятие решения о заключении досудебного соглашения, изменении меры пресечения и в последующем смягчении наказания ее сыну, являвшемуся фигурантом уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.