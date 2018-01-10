Двух самарских адвокатов подозревают в посредничестве при передаче взятки более миллиона рублей

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении двух человек 37 и 44 лет - адвокатов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области "Дэ-юре", подозреваемых по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в 2015 г. подозреваемые получили от женщины 1,2 млн руб. для передачи правоохранителям за принятие решения о заключении досудебного соглашения, изменении меры пресечения и в последующем смягчении наказания ее сыну, являвшемуся фигурантом уголовного дела.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?