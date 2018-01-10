16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Двух самарских адвокатов подозревают в посредничестве при передаче взятки более миллиона рублей В Сызрани 19-летний директор магазина оформлял возвраты техники на несуществующих покупателей Житель Похвистнево нанес ножевое ранение своему брату В Тольятти задержали подозреваемую в убийстве помощника мирового судьи В Тольятти жертвой группового изнасилования стала 14-летняя девочка

Преступления Происшествия

Двух самарских адвокатов подозревают в посредничестве при передаче взятки более миллиона рублей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 984
Версия для печати

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении двух человек 37 и 44 лет - адвокатов некоммерческого партнерства коллегии адвокатов Самарской области "Дэ-юре", подозреваемых по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2015 г. подозреваемые получили от женщины 1,2 млн руб. для передачи правоохранителям за принятие решения о заключении досудебного соглашения, изменении меры пресечения и в последующем смягчении наказания ее сыну, являвшемуся фигурантом уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

Доn Pеdrо 23 октября 2017 18:31 Следователи задержали заказчика убийства боксера Еремеева

Зам атамана-член ОПГ ?

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4