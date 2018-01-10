Председателя ТСЖ из Чапаевска осудили за хищение денег жильцов

В Чапаевске суд вынес приговор 33-летней председателю ТСЖ "ЖСК № 8" Р., которую обвиняли в хищении вверенного чужого имущества с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, Р. в сентябре 2016 г. заключила с индивидуальным предпринимателем договор подряда на установку ПВХ-конструкций в многоквартирном доме. Стоимость работ по бумагам составляла 193 тыс. рублей. Однако при приеме выполненных работ предпринимателю выплатили лишь 163 тыс. рублей, а остальные 30 тысяч, полученные от жильцов, председатель ТСЖ присвоила.
Подсудимая полностью признала вину и возместила ущерб.
Суд назначил ей полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор вступил в силу.
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