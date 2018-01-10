Федеральный проект "Комфортная городская среда" переходит в стадию голосования

В этом году реализация приоритетного федерального проекта "Комфортная городская среда" продолжится по всей стране. Особое внимание будет уделено общественным пространствам. Решать, какие именно площади, скверы и парки приводить в порядок в первую очередь, будут сами жители. Для этого местные власти должны организовать рейтинговое голосование, в ходе которого люди и выразят свое мнение.
Об этом шла речь 10 января на федеральном селекторном совещании с участием глав муниципалитетов под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
"Это очень важная и непростая работа, ошибок в которой допустить нельзя, - отметил Михаил Мень. - Перечни общественных пространств для рейтингового голосования среди жителей должны быть опубликованы в муниципальных СМИ до середины февраля".
"Несмотря на то что программа называется "городская среда", заявки могут подаваться от территорий с численностью населения от одной тысячи человек, - отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Важно, что общественные комиссии, которые будут определять судьбу проектов, состоят не из чиновников, а из активистов, депутатов, старших по домам, управляющих микрорайонами. При отборе комиссия будет учитывать численность проживающих в районе, активность жителей, их участие в благоустройстве в прежнее время".
Подводя предварительные итоги реализации проекта в прошлом году, Михаил Мень отметил, что программа идет хорошими темпами, привлекает все большее число жителей и в целом является одним из самых успешных федеральных проектов на текущий момент.
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.