Федеральный проект "Комфортная городская среда" переходит в стадию голосования

В этом году реализация приоритетного федерального проекта "Комфортная городская среда" продолжится по всей стране. Особое внимание будет уделено общественным пространствам. Решать, какие именно площади, скверы и парки приводить в порядок в первую очередь, будут сами жители. Для этого местные власти должны организовать рейтинговое голосование, в ходе которого люди и выразят свое мнение.

Об этом шла речь 10 января на федеральном селекторном совещании с участием глав муниципалитетов под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

"Это очень важная и непростая работа, ошибок в которой допустить нельзя, - отметил Михаил Мень. - Перечни общественных пространств для рейтингового голосования среди жителей должны быть опубликованы в муниципальных СМИ до середины февраля".

"Несмотря на то что программа называется "городская среда", заявки могут подаваться от территорий с численностью населения от одной тысячи человек, - отметил врио заместителя председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. - Важно, что общественные комиссии, которые будут определять судьбу проектов, состоят не из чиновников, а из активистов, депутатов, старших по домам, управляющих микрорайонами. При отборе комиссия будет учитывать численность проживающих в районе, активность жителей, их участие в благоустройстве в прежнее время".

Подводя предварительные итоги реализации проекта в прошлом году, Михаил Мень отметил, что программа идет хорошими темпами, привлекает все большее число жителей и в целом является одним из самых успешных федеральных проектов на текущий момент.