Александр Бахмуров получил награду Патриарха всея Руси

За многолетний труд во благо Святой Церкви председатель общественного совета при ФНС Самарской области Александр Бахмуров награжден юбилейной медалью "100-летие Патриаршества в Русской Православной Церкви". Указ о награждении подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вручил почетную награду митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.
Церемония награждения прошла в Покровском кафедральном соборе Самары 7 января после Рождественской литургии.
"Ваши высокопреподобия, братья и сестры, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со светлым, радостным праздником Рождества Христова, - обратился к присутствующим Владыка Сергий. - Всякий раз, когда мы проникаемся в тайну Божественного явления, сердце с замиранием ожидает новых вещаний и свидетельств явлений Божиих. Слава Богу, сегодня наша Самарская земля освящается новыми храмами, строятся новые образовательные детские центры. Но что еще важнее - к людям приходит понимание того, что вера - это основа жизни народа, основа нашего развития, нашей культуры".
В знак особой признательности за многолетний труд во благо Русской православной церкви митрополит вручил Александру Бахмурову юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию восстановления Патриаршества в РПЦ. Почетный знак был учрежден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в прошлом году.
Высокие церковные награды также получили общественные деятели, руководители медицинских и высших учебных заведений, представители духовенства.
По материалам сайта Самарской Епархии
Последние комментарии
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.