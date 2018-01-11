Александр Бахмуров получил награду Патриарха всея Руси

За многолетний труд во благо Святой Церкви председатель общественного совета при ФНС Самарской области Александр Бахмуров награжден юбилейной медалью "100-летие Патриаршества в Русской Православной Церкви". Указ о награждении подписал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вручил почетную награду митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Церемония награждения прошла в Покровском кафедральном соборе Самары 7 января после Рождественской литургии.

"Ваши высокопреподобия, братья и сестры, дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас со светлым, радостным праздником Рождества Христова, - обратился к присутствующим Владыка Сергий. - Всякий раз, когда мы проникаемся в тайну Божественного явления, сердце с замиранием ожидает новых вещаний и свидетельств явлений Божиих. Слава Богу, сегодня наша Самарская земля освящается новыми храмами, строятся новые образовательные детские центры. Но что еще важнее - к людям приходит понимание того, что вера - это основа жизни народа, основа нашего развития, нашей культуры".

В знак особой признательности за многолетний труд во благо Русской православной церкви митрополит вручил Александру Бахмурову юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию восстановления Патриаршества в РПЦ. Почетный знак был учрежден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в прошлом году.

Высокие церковные награды также получили общественные деятели, руководители медицинских и высших учебных заведений, представители духовенства.

По материалам сайта Самарской Епархии