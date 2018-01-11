Ученые Политеха победили в конкурсе грантов и стипендий президента РФ

Доцент, старший научный сотрудник кафедры аналитической и физической химии Булат Сайфутдинов и доцент кафедры "Строительные конструкции" Денис Панфилов Самарского государственного технического университета победили в конкурсе на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук.
Об этом сообщает официальный портал вуза.
Сообщается, что Булат Сайфутдинов стал единственным представителем Самарской области, вошедшим в число 46-ти победителей из ведущих университетов и научных центров России по направлению "Химия, новые материалы и химические технологии". Его работа посвящена изучению новых нано- и мезопористых полимерных и углеродных адсорбционных материалов.
Денис Панфилов вошел в число 86 победителей по направлению "Технические и инженерные науки", также единственный из Самарской области. Он исследует напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций, изготовленных на основе бетонов сверхвысокой прочности (до В200) с учетом работы в условиях высокотемпературного воздействия.
Кроме того, пять молодых ученых опорного университета получат стипендии президента по итогам конкурса 2018–2020 года. Николай Максимов, Павел Рогожин и Павел Солманов вошли в число победителей по направлению "Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива". Марат Баймуратов и Вера Шадрикова признаны достойными поддержки в направлении "Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства".
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!