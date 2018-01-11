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Образование Общество

Ученые Политеха победили в конкурсе грантов и стипендий президента РФ

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Доцент, старший научный сотрудник кафедры аналитической и физической химии Булат Сайфутдинов и доцент кафедры "Строительные конструкции" Денис Панфилов Самарского государственного технического университета победили в конкурсе на право получения грантов президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук.

Об этом сообщает официальный портал вуза.

Сообщается, что Булат Сайфутдинов стал единственным представителем Самарской области, вошедшим в число 46-ти победителей из ведущих университетов и научных центров России по направлению "Химия, новые материалы и химические технологии". Его работа посвящена изучению новых нано- и мезопористых полимерных и углеродных адсорбционных материалов.

Денис Панфилов вошел в число 86 победителей по направлению "Технические и инженерные науки", также единственный из Самарской области. Он исследует напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций, изготовленных на основе бетонов сверхвысокой прочности (до В200) с учетом работы в условиях высокотемпературного воздействия.

Кроме того, пять молодых ученых опорного университета получат стипендии президента по итогам конкурса 2018–2020 года. Николай Максимов, Павел Рогожин и Павел Солманов вошли в число победителей по направлению "Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива". Марат Баймуратов и Вера Шадрикова признаны достойными поддержки в направлении "Медицинские технологии, прежде всего диагностическое оборудование, а также лекарственные средства".

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