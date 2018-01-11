Самарский университет будет готовить кадры для авиационной промышленности Узбекистана

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в рамках восстановления авиационного производства в Узбекистане предложил готовить профильных специалистов в Самарском университете, сообщает официальный сайт вуза.
"Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева", - написал вице-премьер РФ 9 января на своей странице в Facebook.
Проект госпрограммы Узбекистана 2018 года "Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" предусматривает стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. В него входят формирование материальной и научной базы, подготовка кадров, а также привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.
Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова" (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 г. из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. С 1996 г. по 2007 г. возглавлял ТАПОиЧ выпускник Куйбышевского авиационного института Вадим Кучеров, а специалисты этого завода повышали квалификацию в КуАИ и СГАУ.
В январе 2014 г. завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. Сейчас основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан в октябре 2017 г. заявил, что российские специалисты рассмотрят возможность вхождения Ташкентского механического завода в кооперации по самолету Ил-114. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос о развитии сотрудничества в области космоса.
Напомним, тема подготовки специалистов авиационного профиля для ташкентского завода в Самарском университете обсуждалась в ноябре 2017 г. в Москве на встрече Дмитрия Рогозина с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Затем она была поднята в декабре 2017 г. в Москве в ходе заседания наблюдательного совета Самарского университета.
Последние комментарии
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!