Самарский университет будет готовить кадры для авиационной промышленности Узбекистана

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин в рамках восстановления авиационного производства в Узбекистане предложил готовить профильных специалистов в Самарском университете, сообщает официальный сайт вуза.

"Подготовкой технических специалистов Узбекистана для совместной работы с российским авиапромом готовы заняться преподаватели Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева", - написал вице-премьер РФ 9 января на своей странице в Facebook.

Проект госпрограммы Узбекистана 2018 года "Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий" предусматривает стратегию формирования аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы. В него входят формирование материальной и научной базы, подготовка кадров, а также привлечение иностранных инвестиций в новое направление экономики страны.

Авиационная промышленность в Узбекистане до недавнего времени была представлена ГАО "Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова" (ТАПОиЧ). Предприятие было создано на базе авиазавода, эвакуированного в республику в 1941 г. из Московской области. На заводе выпускались транспортные самолеты Ил-76 и пассажирские Ил-114, а также крылья для самолетов Ан-70. С 1996 г. по 2007 г. возглавлял ТАПОиЧ выпускник Куйбышевского авиационного института Вадим Кучеров, а специалисты этого завода повышали квалификацию в КуАИ и СГАУ.

В январе 2014 г. завод был переименован в АО "Ташкентский механический завод", который должен был сохранить производство запчастей для самолетов Ил-114 и Ил-76. Сейчас основной продукцией завода, который входит в структуру АО "Узбекские железные дороги", являются строительные конструкции, продукция бытового назначения, автокомплектующие, запчасти для сельхозтехники и железнодорожного транспорта.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в ходе визита в Узбекистан в октябре 2017 г. заявил, что российские специалисты рассмотрят возможность вхождения Ташкентского механического завода в кооперации по самолету Ил-114. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос о развитии сотрудничества в области космоса.

Напомним, тема подготовки специалистов авиационного профиля для ташкентского завода в Самарском университете обсуждалась в ноябре 2017 г. в Москве на встрече Дмитрия Рогозина с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Затем она была поднята в декабре 2017 г. в Москве в ходе заседания наблюдательного совета Самарского университета.