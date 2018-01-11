Вольготная жизнь кабанов: в мае-июле охота в Самарской области под запретом

В Самарской области с 25 мая по 25 июля вводится ограничение на оборот оружия. Под запретом - продажа оружия и боеприпасов, ношение оружия при себе, его использование, а также охота.

С 1 июня обычно стартует сезон охоты на кабанов. В 2018 г. копытные почувствуют себя вольготно - их во время ЧМ-2018 отстреливать будет нельзя. Из-за ограничений закроют также тиры и стрельбища, а комнаты, где производится хранение оружия, опечатают.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко также просил всех владельцев оружия, у которых в эти сроки заканчивается срок разрешения на хранение оружия, заранее позаботиться о его продлении, иначе сотрудникам отдела лицензионно-разрешительной работы придется выезжать по месту жительства граждан.

По данным ведомства, сегодня на учете состоит 82 тыс. владельцев оружия и 575 частных охранных организаций, которые в общей сложности владеют почти 150 тысячами "стволов". В 2017 г. по результатам проверок соблюдения правил хранения оружия составлено более 5,5 тыс. административных протоколов, по которым в региональный бюджет взыскано свыше 6 млн рублей.

Еще 315 млн руб. Самарская область направила в федеральный бюджет благодаря работе вневедомственной охраны - это подразделение имеет право заключать договоры на охрану объектов, в том числе частных, и сегодня в ОВО на охране состоит порядка 25 тыс. объектов, ни один из которых не был "обчищен".

Вообще, Управление Росгвардии по Самарской области насчитывает около 3000 бойцов. Часть из них задействована для охраны общественного порядка - это как раз подразделения вневедомственной охраны, которые за 2017 г. пресекли порядка 43 тыс. правонарушений, в том числе почти 5000 уголовных преступлений, задержали около 200 человек, находившихся в розыске.

Вторая немаловажная часть личного состава самарской Росгвардии приходится на сотрудников спецподразделений - из полиции в это ведомство после реформ перешли бойцы СОБРа, ОМОНа, а также авиационный отряд.

К слову, в 2017 г. в Тольятти открылся один из первых в стране учебных центров подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. В нем готовят специалистов по различным специальностям, с недавних пор - бойцов спецподразделений, сотрудников ОМОНа. В примеру, до того их приходилось отправлять для стажировки на полгода в Нижний Новгород. В конце 2017 г. первые выпускники уже окончили учебу. В ближайшее время планируется набор нового курса.

В 2018 г. перед сотрудниками Росгвардии стоят две важнейшие задачи: обеспечение безопасности на выборах президента РФ и на ЧМ-2018.

Сейчас активно готовятся методички и мини-словари, которые получат сотрудники Росгвардии, в основном те, кто служит во вневедомственной охране. Предполагается, что именно им чаще всего придется взаимодействовать с туристами.

"Уже внесены изменения в планы подготовки сотрудников, чтобы научить их работе при большом скоплении народа, в феврале-марте раздадим специальные методички с основными тезисами, - уточнил Александр Эсауленко. - Кроме того, по опыту своей работы на Олимпиаде в Сочи могу сказать, что иностранцы с вопросами в первую очередь обращаются к людям в форме, и наши сотрудники должны уметь не только ответить на обычные вопросы о пути проезда, но и рассказать об области и объектах ЧМ, для этого им выдадут словари с основными терминами, плюс рассматривается возможность направления их на курсы языковой подготовки в один из вузов города".