Директора "ЭнергоМонтажСервиса" подозревают в требовании денег с выполнившего работу субподрядчика

В Самарской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "ЭнергоМонтажСервис" и его заместителя. Их подозревают в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 23 ноября 2017 г. подозреваемые, угрожая физической расправой, потребовали от директора ООО передать им в качестве коммерческого подкупа 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей.

Через несколько дней директор ООО, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.