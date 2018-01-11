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Преступления Происшествия

Директора "ЭнергоМонтажСервиса" подозревают в требовании денег с выполнившего работу субподрядчика

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "ЭнергоМонтажСервис" и его заместителя. Их подозревают в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 23 ноября 2017 г. подозреваемые, угрожая физической расправой, потребовали от директора ООО передать им в качестве коммерческого подкупа 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей.

Через несколько дней директор ООО, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Осадчий 11 января 2018 16:46 В Сызрани возбудили уголовное дело по прошествии полутора месяцев после исчезновения мужчины

Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.

Игорь Нефедов 18 декабря 2017 06:36 Самарскому подростку проломил голову пришедший в школу мужчина

Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.

Иван Иванов 12 декабря 2017 11:41 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!

Самуил Кронштейн 05 декабря 2017 06:01 Подозреваемый в даче взятки полицейскому приехал по звонку мужчин, задержанных с нелегальным алкоголем

В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???

Тени Сварога 07 ноября 2017 13:33 Самарец на бегу открыл и начал пить украденную бутылку пива

это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)

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