Директора "ЭнергоМонтажСервиса" подозревают в требовании денег с выполнившего работу субподрядчика

В Самарской области по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "ЭнергоМонтажСервис" и его заместителя. Их подозревают в коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 23 ноября 2017 г. подозреваемые, угрожая физической расправой, потребовали от директора ООО передать им в качестве коммерческого подкупа 1,7 млн руб. за беспрепятственную оплату выполненных работ по договору субподряда, заключенному на выполнение ремонтных работ стоимостью более 4 млн рублей.
Через несколько дней директор ООО, действовавший в рамках оперативного эксперимента, передал подозреваемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Вы откуда вообще эту информацию взяли, в ОВД меня заверили, что никому подобной заявлений не давали. Да он был непутевый и периодчески выпивал, но за незаконный оборот оружия судим никогда не был и из дома не пропадал. Он мой дядя и для нашей семьи это горе и мы все же надеемся, что он найдется.
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)