ХК ЦСК ВВС с минимальным счетом уступил "Горняку" - 0:1

В четверг, 11 января, в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на льду Дворца спорта "Кристалл" с минимальным счетом уступил учалинскому "Горняку" — 0:1.

Единственную шайбу ЦСК ВВС пропустил в первом периоде. На 14-й минуте ворота Станислава Жучина поразил Юрий Муравьев. Следующий поединок самарские "летчики" проведут 13 января. Соперником подопечных Дмитрия Романова станет "Спутник" из Нижнего Тагила. Начало встречи — в 17:00, сообщает официальный сайт самарского клуба.