В Самаре будут судить мужчину, обвиняемого в сбыте почти 0,5 кг наркотиков

Старшим следователем отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Октябрьского района СУ УМВД России по городу Самаре, окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Кинельского района, обвиняемого в попытке сбыта 400 гр наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники задержали обвиняемого в областном центре в августе 2017 г. в момент организации так называемой "закладки".

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины были обнаружены и изъяты несколько пачек из-под сигарет, а так же три прозрачных полимерных пакетика, в которых находилось вещество розового цвета. Согласно справки эксперта, изъятое — смесь нескольких видов наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения. Так же полицейские изъяли у задержанного блокнот с записями, электронные весы, банковскую карту и сим-карты.

Допрошенный в качестве подозреваемого, мужчина сообщил полицейским место схрона. В сгоревшем заброшенном доме по ул. Советской Армии оперативники изъяли еще несколько пакетов с наркотиками, а изучив записи из блокнота — обнаружили уже сделанные закладки. Кроме того, сотрудники полиции зафиксировали факт сбыта наркотика.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до пожизненного срока лишения свободы.