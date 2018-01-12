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ДТП Происшествия

При столкновении Toyota Land Cruiser 200 и Hyundai в Отрадном пострадали два человека

ОТРАДНЫЙ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 января, около 10:35, в Отрадном произошло ДТП с участием 29-летнего мужчины, который на Toyota Land Cruiser 200 ехал по ул. Гайдара в направлении ул. Победы, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной информации полицейских, на перекресток улиц Гайдара и Ленина он выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Hyundai Solaris.

В результате аварии 56-летний водитель Hyundai получил травмы головы, а 80-летний пассажир Toyota — травму плеча.

Как сообщили в областной полиции, после оказания медицинской помощи пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, водители были трезвы. По факту ДТП ведется проверка.

Гид потребителя

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